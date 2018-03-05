Представители сборной Чехии по биатлону все-таки отозвала заявку на участие своих спортсменов в российском этапе Кубка мира, который будет проходить в Тюмени с 22 по 25 марта. Однако при этом уточняется, что в другом турнире, который будет проводиться в тюменской области, чешские биатлонисты участие примут.

Представители сборной Чехии по биатлону все-таки отозвала заявку на участие своих спортсменов в российском этапе Кубка мира, который будет проходить в Тюмени с 22 по 25 марта. Однако при этом уточняется, что в другом турнире, который будет проводиться в тюменской области, чешские биатлонисты участие примут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное автономное учреждение Тюменской области "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" (ГАУ ТО ЦСП)."Сборная Чехии не подтвердила заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону, который состоится в Тюмени, – сообщили в организации, которую цитирует ТАСС. – Но при этом она будет принимать участие в Кубке IBU, который пройдет в городе Увата тюменской области ".Также в организации сообщили, что на данный момент заявки на участие в тюменском этапе Кубка мира подали 28 сборных. Ранее стало известно, что среди поданных заявок отсутствуют заявки команд из США и Канады. Они также намеревались бойкотировать российский этап биатлонных соревнований.