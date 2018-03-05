Сенатор Андрей Климов заявил, что Вашингтон хочет представить российские выборы нелегитимными. По его словам, если явка на выборах будет выше 45%, американцы будут доказывать, что это является приписками и искажением реальности.

Вашингтон хочет представить российские выборы нелегитимными. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.По его словам, в том случае, если явка на выборах будет выше 45 процентов, американцы будут доказывать, что "это является приписками и искажением реальности". И на подобную пропаганду уже сейчас расходуются сотни тысяч долларов в сутки."Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом", — подчеркнул Климов.В программе "60 минут" на канале "Россия" сенатор Климов рассказал, что в комиссию поступает информация о том, что в регионы России извне завозятся наличные средства для дискредитации выборов. США попытаются сбить явку избирателей на выборы, чтобы автоматически записать всех не пришедших на голосование в оппоненты существующей власти, навязать мировой и российской общественности сомнения в легитимности выборов и поставить вопрос о делегитимизации всей политической системы России в целом. Климов считает, что на Западе прекрасно понимают, "за кого российский народ и какие здесь политические расклады"."Но они готовят свои психологические установки к следующему политическому циклу, к следующим выборам", — считает сенатор.По мнению Климова, Вашингтон будет добиваться проведения досрочных выборов, а также стимулировать протест, который будет создаваться через их агентов влияния и лиц в самой России, чтобы "продолжать раскачивать лодку". Но Россия, по его словам, не будет "сидеть сложа руки и рассчитывать на авось". К маю сенаторы подготовят доклад, который будет посвящен попыткам внешнего вмешательства в проведение выборов. Этот доклад будет размещен на официальном сайте Совета Федерации.Андрей Климов считает, что в 2014 году против России была развязана война, поле битвы которой — предстоящие выборы. Климов предложил обратить внимание на закон США 115-44 от 2 августа 2017 года, который вовлек в такую государственную политику по отношению России тысячи и тысячи человек. При этом, сенатор считает, что в этой войне используются как иностранные наемники, так перебежчики внутри России. Среди возможных атак — кибернападение на ГАС "Выборы". Член Совета Федерации пообещал бороться с этими современными власовцами. Совет Федерации готов ввести уголовное наказание для защиты выборов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США богатая традиция вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе России. "Это ни для кого не секрет и это даже признавалось самими американцами", — сказал Песков.