Открытое
профориентационное мероприятие для учащихся 7-9 классов и их родителей
МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее! состоялось
3 марта в МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия. Познакомиться с
востребованными профессиями в газовой сфере пришли более 500 человек.
Открытое
профориентационное мероприятие для учащихся 7-9 классов и их родителей
"МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее!" состоялось
3 марта в МБОУ "Одинцовская лингвистическая гимназия". Познакомиться с
востребованными профессиями в газовой сфере пришли более 500 человек.
В мероприятии приняли участие: и. о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Татьяна Одинцова, начальник
Управления образования Одинцовского муниципального района Ольга Ляпистова, глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Основная
цель профориентационного проекта, реализуемого Мособлгазом, -
предоставить детям и родителям полную информацию о востребованных
рабочих профессиях, познакомить с
новыми специальностями в газовой сфере. А также рассказать о
возможностях АО "Мособлгаз"
как потенциального работодателя сегодняшних выпускников, который нуждается в квалифицированных кадрах.
"Мы
давно системно занимаемся вопросом подготовки кадров, как действующих,
так и потенциальных. И мы не просто назвали наше мероприятие "Мособлгаз –
приглашение в будущее!".
Жизнь меняется, и требования к специалистам тоже меняются. Сейчас мы
имеем большую потребность в рабочих специальностях. При этом работник
должен обладать различными навыками и в смежных со своей специализацией
областях, в сфере информационных технологий,
уметь общаться с клиентами. Мы, свою очередь, готовы предоставить для
такого работника все условия для дальнейшего профессионального роста", -
рассказал Дмитрий Голубков.
В
ходе мероприятия школьники и родители смогли задать свои вопросы
приглашенным психологам-профориентаторам, авторам методик осознанного
профориентационного выбора, сотрудникам
и студентам-целевикам Мособлгаза, представителям учебных заведений: ГБПОУ МО "Одинцовский техникум"; Наро-фоминский техникум;
"Колледж архитектуры и строительства № 7";
Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий (Щелково).
Кроме того, для детей была развернута работа
тематических
локаций, в числе которых: игра-практика "Кадровый резерв"; мастер-класс
"Как создать свое лучшее портфолио"; тренинг "Soft skills – топ 5"
(блиц-знакомство с эффективными
способами запоминания, работы с большим количеством информации); "Новый
взгляд на экскаватор", "Профессия – сварщик".