Открытое профориентационное мероприятие для учащихся 7-9 классов и их родителей МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее! состоялось 3 марта в МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия. Познакомиться с востребованными профессиями в газовой сфере пришли более 500 человек.

Открытоепрофориентационное мероприятие для учащихся 7-9 классов и их родителей"МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее!" состоялось3 марта в МБОУ "Одинцовская лингвистическая гимназия". Познакомиться свостребованными профессиями в газовой сфере пришли более 500 человек.В мероприятии приняли участие: и. о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Татьяна Одинцова, начальникУправления образования Одинцовского муниципального района Ольга Ляпистова, глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Основнаяцель профориентационного проекта, реализуемого Мособлгазом, -предоставить детям и родителям полную информацию о востребованныхрабочих профессиях, познакомить сновыми специальностями в газовой сфере. А также рассказать овозможностях АО "Мособлгаз"как потенциального работодателя сегодняшних выпускников, который нуждается в квалифицированных кадрах."Мыдавно системно занимаемся вопросом подготовки кадров, как действующих,так и потенциальных. И мы не просто назвали наше мероприятие "Мособлгаз –приглашение в будущее!".Жизнь меняется, и требования к специалистам тоже меняются. Сейчас мыимеем большую потребность в рабочих специальностях. При этом работникдолжен обладать различными навыками и в смежных со своей специализациейобластях, в сфере информационных технологий,уметь общаться с клиентами. Мы, свою очередь, готовы предоставить длятакого работника все условия для дальнейшего профессионального роста", -рассказал Дмитрий Голубков.ходе мероприятия школьники и родители смогли задать свои вопросыприглашенным психологам-профориентаторам, авторам методик осознанногопрофориентационного выбора, сотрудниками студентам-целевикам Мособлгаза, представителям учебных заведений: ГБПОУ МО "Одинцовский техникум"; Наро-фоминский техникум;"Колледж архитектуры и строительства № 7";Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий (Щелково).Кроме того, для детей была развернута работатематическихлокаций, в числе которых: игра-практика "Кадровый резерв"; мастер-класс"Как создать свое лучшее портфолио"; тренинг "Soft skills – топ 5"(блиц-знакомство с эффективнымиспособами запоминания, работы с большим количеством информации); "Новыйвзгляд на экскаватор", "Профессия – сварщик".