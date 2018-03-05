Департамент образования города Москвы изменил график каникул на учебный год 2018-2019. Теперь школьники, которые учатся по модульной системе, будут отдыхать меньше.

Департамент образования города Москвы изменил график каникул на учебный год 2018-2019. Теперь школьники, которые учатся по модульной системе, будут отдыхать меньше.Необычное решение чиновники объяснили нормативной учебной нагрузкой. Согласно распоряжению ведомства, для системы "пять недель учебы – неделя каникул" на отдых будет отведено всего три-четыре дня вместо положенных семи.Для каникул были обозначены следующие сроки: 10-14 октября (среда-воскресенье), 21-25 ноября (среда-воскресенье), 20-25 февраля (среда-понедельник), 10-14 апреля (среда-воскресенье), а также зимние каникулы с 30 декабря по 8 января. Конец учебного года запланирован на 24 и 28 мая.В департаменте образования пояснили, что рекомендации по срокам каникул были разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). В этих документах определено минимальное количество учебных часов в году.При проработке вопроса учитывались и санитарные нормы (СанПин). Там прописаны ограничения по аудиторной недельной нагрузке.Сложившуюся ситуацию прокомментировала ведущий научный сотрудник Института изучения семьи, детства и воспитания РАО Вера Ряшина. Эксперт считает, что теперь родителям будет еще сложнее подстроить свой отпуск под каникулы.По ее словам, ученики сейчас сильно утомляются и недельный отдых им необходим. "А с точки зрения организации жизни ребенка модульная система удобнее, особенно в начальных классах, когда ребенок подстраивается под школу", – цитирует специалиста газета "Известия".