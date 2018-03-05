Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения в поездах, курсирующих по территории России

Российские железные дороги запустили продажу билетов для школьников со скидкой в 50% на летний сезон. Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения в поездах, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В составах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории нашей страны. В поездах иностранных перевозчиков льгота предоставляется с билетной части тарифа по территории России.