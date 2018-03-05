Немецкий автопроизводитель Porsche начал работу над автономным пассажирским дроном. Процесс полета будет полностью автоматизирован, однако пассажиры при желании смогут взять управление на себя. При этом лицензия пилота им не понадобится, сообщил глава по продажам компании Детлев фон Платен.

Немецкий автопроизводитель Porsche начал работу над автономным пассажирским дроном. Процесс полета будет полностью автоматизирован, однако пассажиры при желании смогут взять управление на себя. При этом лицензия пилота им не понадобится, сообщил глава по продажам компании Детлев фон Платен."В этом действительно будет смысл. Чтобы доехать на автомобиле из завода Porsche в Цуффенхаузене в аэропорт Штутгарта, мне потребуется не меньше получаса, если повезет, — сказал Платен. — В полете это займет всего 3,5 минуты". Концепт пассажирского дрона может быть представлен в самое ближайшее время, передает Reuters со ссылкой на журнал Automobilwoche. Впрочем, планы Porsche предварительны и могут измениться.Не создав машину-беспилотник, компания рискует упустить зарождающийся рынок городских авиатакси. В прошлом году авиастроительная компания Airbus и дизайн-бюро Italdesign, принадлежащее Volkswagen (владельцу Porsche) представили на Женевском автосалоне концепт пассажирской капсулы Pop.Up System.Летающая машина обладает модульной конструкцией, что позволяет ей перемещаться как в воздухе, так и по дорогам, как обычный автомобиль. Вызываться она может по требованию — через мобильное приложение, как Uber или другое онлайн-такси.∎"Ответ Tesla" от Porsche впервые засняли во время испытаний читайте такжеПотенциальные конкуренты Porsche на рынке воздушного транспорта — Daimler, которая финансирует проект гибрида вертолета и дрона Volocopter, а также Geely (материнская компания Volvo), недавно выкупившая разработчика аэромобилей Terrafugia с функцией вертикального взлета и посадки.