Заявитель сообщил, что мужчина, который арендовал автомобиль «Хендай», перестал выходить на связь и скрылся. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали мужчину по подозрению в краже автомобиля.В отдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одной из транспортных компаний. Заявитель сообщил, что мужчина, который арендовал у них автомобиль «Хендай», перестал выходить на связь и скрылся. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на железнодорожном вокзале города Смоленска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий из ближнего зарубежья, который намеревался реализовать машину. Похищенное транспортное средство обнаружено на территории соседнего государства, и вскоре будет возвращено законному владельцу.Следственным отделом ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73