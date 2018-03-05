Тихоокеанский флот России должен пополниться новыми кораблями с крылатыми ракетами Калибр. В основном это будут небольшие и быстрые корветы.

Тихоокеанский флот России должен пополниться новыми кораблями с крылатыми ракетами "Калибр". В основном это будут небольшие и быстрые корветы, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий ТОФ Сергей Авакянц.Например, уже сейчас на Дальнем Востоке служит "Совершенный". Он относится к проекту 20380 и вооружен ракетами "Уран". В 2018 году к нему присоединится аналогичный корвет "Громкий". Однако чуть позже ТОФ получит "Гремящего". Это дальнейшее проекта 20380 и он уже оснащен высокоточным ракетным комплексом "Калибр".Кроме того, отметил командующий, на смену ракетным катерам еще советской постройки придут новейшие МРК 22800, более известные как "Каракурт". На судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре построят 4 таких корабля. Часть из них будут вооружены "Калибрами", часть – противокорабельными ракетами "Оникс".На новейшие крылатые ракеты будут переходить и подводные лодки Тихоокеанского флота. Так, многоцелевые атомные субмарины проекта "Антей" планируют перевооружить с комплексов "Гранит" на те же "Калибры". Плюс ТОФ заказал шесть дизель-электрических подлодок "Варшавянка", которые используют эти ракеты давно и успешно.Универсальный ракетный комплекс "Калибр" предназначен для уничтожения любых целей на земле и на море. Военные не спешат раскрывать его характеристики. Известно только, что он способен достать противника на расстоянии до полутора тысяч километров. Зато в открытом доступе есть ТТХ экспонатных версий "Калибра". Так, противокорабельная модификация имеет радиус действия до 275 километров.