Недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжает будоражить Запад. Сначала истерику закатили тамошние СМИ, в очередной раз обвинив нашу страну в агрессивной политике. А чуть позже к делу подключились западные политики, которые продолжили тиражировать бессмысленные угрозы в адрес Москвы.

Недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжает будоражить Запад. Сначала истерику закатили тамошние СМИ, в очередной раз обвинив нашу страну в "агрессивной политике". А чуть позже к делу подключились западные политики, которые продолжили тиражировать бессмысленные угрозы в адрес Москвы.На сей раз отметился президент США Дональд Трамп. В беседе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй глава Белого дома назвал презентацию новейшего российского оружия во время второй части послания, а также заявления Владимира Путина "безответственными"."Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Соединенных Штатов, пишет .Напомним, глава российского государства обратился с посланием парламенту 1 марта. Выступление Путина было поделено на две части. Первая была посвящена социально-экономическим вопросам, а во время второй президент показал новейшие образцы вооружений, которые или уже поступили на вооружение российской армии, или встанут на боевое дежурство в скором времени.Помимо прочего, глава государства продемонстрировал новейший стратегический комплекс "Сармат", летающие не по баллистической траектории ракеты, гиперзвуковое оружие, компактные подводные дроны и лазерную установку. По словам президента, все они не имеют аналогов в мире.После выступления российского лидера в западных СМИ поднялась настоящая паника. Так, телеканал "Си-эн-эн" назвал послание Путина Федеральному собранию прямым сигналом соединенным Штатам, влиятельное британское издание The Guardian обратило внимание, что на продемонстрированной компьютерной графике российские ракеты летели в американскую сторону, а издание Independent написало, что "истинный смысл выступления Путина после показа новейшего оружия стал предельно ясен".