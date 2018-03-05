Пожилой мужчина погиб под колесами трамвая, когда переходил пути в неположенном месте. Пешеход появился настолько неожиданно, что даже экстренное торможение не помогло водителю - трамвай остановиться не успел. ЧП попало на видео.

Мужчина 1952 года рождения погиб под колесами трамвая, когда решил перейти пути в неположенном месте. Водитель применил экстренное торможение, но пешеход появился настолько неожиданно, что машина просто не успела остановиться. Трагическое происшествие попало в объектив видеорегистратора, установленного в кабине трамвая.Инцидент произошел около полудня в воскресенье, 4 марта, на улице Машиностроителей в Екатеринбурге.На записи с регистратора хорошо видно, что пенсионер буквально кидается под колеса трамвая.По информации местных СМИ, 66-летний нарушитель скончался на месте еще до приезда скорой.