Главный тренер Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу подвергается критике со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) за символ, который он носит на каждом матче своей команде. Речь идет о ленте желтого цвета, которая символизирует поддержку независимости Каталонии от Испании.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу подвергается критике со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) за символ, который он носит на каждом матче своей команде. Речь идет о ленте желтого цвета, которая символизирует поддержку независимости Каталонии от Испании.В организации настолько недовольны этим политическим жестом, что уже сравнили этот символ со свастикой и символикой организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на английское издание Daily Mail. Позицию ассоциации озвучил ее исполнительный директор Мартин Гленн."Желтая лента Гвардиолы является политическим жестом, ведь он символизирует независимость Каталонии, — сказал Гленн. – Таким вещам нельзя позволять появляться на футбольной атрибутике, ведь, к примеру, есть много испанцев за пределами Каталонии, которых этот знак раздражает".При этом функционер уточнил, что в Британии возникала такая же проблема с красным маком, который тоже считали политическим символом. Однако Гленн рад, что англичанам удалось отстоять его."У нас возникла проблема, когда в ФИФА посчитали красный мак знаком, который связан с политикой, но мы защитили его и здравый смысл восторжествовал. Необходимо провести четкую границу в этих понятиях. Мы хотим избежать использования символов типа свастики, звезды Давида и прочих. Имеет ли кто-то право носить знаки, символизирующие ИГИЛ или Партии независимости Соединенного Королевства? Не считаю, что символика различных региональных или национальных организаций должна появляться на футбольной форме".