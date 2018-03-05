Более 30% россиян готовы платить за внедрение современных технологий в рамках проекта Умный город, заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Существующая коммунальная система в российских городах загружена до предела, подчеркнул он, и в большинстве муниципалитетов управляется неэффективно.Замминистра отметил, что инновации, как правило "пугают людей", однако все, что связано с "Умным городом", поддерживают 42% россиян."Более того — и это нас удивило — более 30% готовы за это платить", - цитирует Чибиса "Интерфакс".Замминистра сообщил, что пилотные проекты "Умный город" запустят в ряде российских регионов – в Перми, Челябинской и Нижегородской областях, Владикавказе, Ижевске. "Это только то, что сегодня заявлено интересантами", — рассказал он.После успешной реализации тех или иных элементов проекта они будут предлагаится всем муниципалитетов.Для реализации проекта "Умный город" при Минстрое создана рабочая группа, которая занимается формированием системного подхода к развитию "умных городов" и разработкой механизмов внедрения "умных" решений в городскую инфраструктуру.