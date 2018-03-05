Нафтогаз Украины получил уведомление о разрыве контрактов на покупку и транзит газа от Газпрома, сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. При этом он добавил, что для Киева важно сохранение газового транзита для Европы, так и надежность поставок украинским потребителям.

"Нафтогаз Украины" получил уведомление о разрыве контрактов на покупку и транзит газа от "Газпрома", сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. При этом он добавил, что для Киева важно сохранение газового транзита для Европы, так и надежность поставок украинским потребителям."Газпром" решил расторгнуть договор с украинской компанией после решение Стокгольмского арбитража, напоминает ТАСС. При этом Стокгольмский арбитражный суд решил взыскать с российской компании 2 миллиарда 560 миллионов долларов на основании того, что Украина находится в тяжелой экономической ситуации. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что "Газпром" не собирается быть спонсором Украины, работая себе в ущерб."Объяснение со стороны "Газпрома" для нас неприемлемы, — заявил в ответ Юрий Витренко. — "Нафтогаз" не видит оснований для разрыва договора на транзит. В соответствии с контактами, на них ссылается и "Газпром", есть процедура, которую стороны должны выдержать. Есть 30 дней, в течение которых стороны могут попытаться прийти к согласию".Юрий Витренко добавил, что в "Нафтогаз Украины" изучают полученные от "Газпрома" документы.Стокгольмский суд взыскал с "Газпрома" 4 миллиарда 637 миллионов долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа сократил эту суммы почти на 2 миллиарда. Это решение, подчеркнул Алексей Миллер, создало дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании. Поэтому "Газпром" инициировал досрочное расторжение контрактов с украинской компанией через тот же Стокгольмский арбитраж. Срок действующего контракта между компаниями Украины и России истекал бы только в декабре 2019 года. Одновременно "Газпром" опротестовал вынесенное ранее решение. Протест рассмотрит другой состав Стокгольмского арбитража.Между тем, постоянно недовольный российскими ценами на газ Киев в случае расторжения контракта с "Газпромом" будет вынужден покупать газ в Европе по спотовым ценам рынка. В настоящее время эти цены более чем втрое выше российских. Еврокомиссия в то же время рассчитывает на спокойное разрешение возникшей ситуации.