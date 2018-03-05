Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие выходные. Последствия обильного снегопада сейчас устраняют десятки тысяч коммунальщиков. Бригады работают в усиленном режиме, расчищают дворы, дороги и тротуары. А столица тем временем готовится к новому похолоданию: предстоящей ночью столбик термометра может опуститься до минус 20.

Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие выходные. Последствия обильного снегопада сейчас устраняют десятки тысяч коммунальщиков. Бригады работают в усиленном режиме, расчищают дворы, дороги и тротуары. А столица тем временем готовится к новому похолоданию: предстоящей ночью столбик термометра может опуститься до минус 20.Третьи сутки без отдыха: у столичных коммунальщиков в прямом смысле на работе завал. Точнее, завалы — снежные, местами высотой в человеческий рост. Столичный регион попал в самый центр антициклона. Снегопад в минувшие выходные стал сильнейшим за последние 68 лет."В круглосуточном режиме работает сегодня около 11 тысяч единиц различной снегоуборочной снеговывозящей техники, примерно около тридцати тысяч человек рабочих ручной уборки, эта работа организована в круглосуточном режиме. Мы ввели дополнительные силы служб инженерных компаний", — рассказал заместитель мэра в правительстве г. Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Водителям автобусов нужно было постараться, чтобы подъехать к остановкам. Пешеходы с трудом пробирались по заснеженным тротуарам. Автомобилисты начали понедельник, откапывая свои машины. Из некоторых дворов выехать до сих пор не могут.Машины вязли на дорогах, но, как всегда в Москве, находились отчаянные головы, которые устраивали соревнования на скорость и увеличивали число аварий в городе. МКАД на выезде с Бесединского шоссе вечером заблокировали десятки грузовиков, которые скопились на развязке из-за гололеда на подъеме.Техника, люди — все работали на пределе возможностей. Из-за постоянного снегопада каждый участок лопатами проходили по нескольку раз.Убирали тротуары, вывозили тонны снега с дорог и парковок, сбивали сосульки, чистили крыши. И потом — снова, по кругу."Как видите, у нас все в работе. В первую очередь мы должны очистить входные группы, тротуары и лестницы. Ну и, конечно, кровлю во избежание наледеобразования, чтобы не было у нас сосулек и травматизма. И, конечно же, дороги", — говорит глава управы района Зюзино г. Москвы Вера Горлова.Снегоплавильные пункты перешли на усиленный режим работы. Более одного миллиона кубометров снега в прошедшие выходные вывезли из города."В сутки в среднем мы плавим где-то около тысячи, может быть, чуть больше тысячи кубометров", — рассказал мастер снегоплавильного пункта Сергей Артюшин.В Истре под тяжестью снега обрушилась крыша катка — по счастью, никто не пострадал. В аэропортах было задержано около шестидесяти рейсов, большинство — в Шереметьеве.Снегопад пошел на убыль лишь в утренние часы понедельника, но отступать зима пока не собирается. Ночью обещают мороз до минус 20 градусов.