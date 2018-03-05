На борьбу со снегопадом бросили все службы города. Накануне глава администрации города Андрей Шохин в связи с обильными снегопадами распорядился обеспечить работу всей снегоуборочной техники в круглосуточном режиме. Особое внимание - центральным улицам, площадям и подъездам к социальным объектам. Совместно с предприятиями города власти направили на уборку и вывоз снега дополнительную технику.

05.03.2018На борьбу со снегопадом бросили все службы города. Накануне глава администрации города Андрей Шохин в связи с обильными снегопадами распорядился обеспечить работу всей снегоуборочной техники в круглосуточном режиме. Особое внимание - центральным улицам, площадям и подъездам к социальным объектам. Совместно с предприятиями города власти направили на уборку и вывоз снега дополнительную технику. С утра сотрудники городской и районных администраций помогли коммунальщикам расчистить остановки общественного транспорта. Жалобы на качество уборки снега принимаются службой ЕДДС круглосуточно по телефону 05