Три команды-участницы чемпионата мира по футболу попросили власти Санкт-Петербурга установить заборы шестиметровой высоты на их тренировочных базах. Речь идет о командах Англии, Южной Кореи и Коста-Рики. Именно в северной столице будут базироваться эти команды во время мирового первенства.
Три команды-участницы чемпионата мира по футболу попросили власти Санкт-Петербурга установить заборы шестиметровой высоты на их тренировочных базах. Речь идет о командах Англии, Южной Кореи и Коста-Рики. Именно в северной столице будут базироваться эти команды во время мирового первенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова.
"В наш комитет поступила просьба о том, чтобы рассмотреть возможность установки заборного ограждения высотой не менее шести метров, – сказал Климов ТАССу. – Об этом представители команд просят с целью ограждения футболистов от излишнего внимания. На данный момент высота заборов составляет два метра. Такие требования не входят в список требований Международной федерации футбола (ФИФА), однако в комитете в данный момент рассматривают возможность увеличения высоты ограждений".
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах страны.