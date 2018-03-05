Три команды-участницы чемпионата мира по футболу попросили власти Санкт-Петербурга установить заборы шестиметровой высоты на их тренировочных базах. Речь идет о командах Англии, Южной Кореи и Коста-Рики. Именно в северной столице будут базироваться эти команды во время мирового первенства.

Три команды-участницы чемпионата мира по футболу попросили власти Санкт-Петербурга установить заборы шестиметровой высоты на их тренировочных базах. Речь идет о командах Англии, Южной Кореи и Коста-Рики. Именно в северной столице будут базироваться эти команды во время мирового первенства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова."В наш комитет поступила просьба о том, чтобы рассмотреть возможность установки заборного ограждения высотой не менее шести метров, – сказал Климов ТАССу. – Об этом представители команд просят с целью ограждения футболистов от излишнего внимания. На данный момент высота заборов составляет два метра. Такие требования не входят в список требований Международной федерации футбола (ФИФА), однако в комитете в данный момент рассматривают возможность увеличения высоты ограждений".Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах страны.