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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-universal-kia-ceed-sportswagon-raskryt-do-premery.html" target="_blank">Универсал Kia Ceed Sportswagon раскрыт до премьеры</a> - Новое поколение Kia Ceed покажут на автосалоне в Женеве уже завтра, 6 марта. До этого компания официально рассекретила новинку в кузове хэтчбек. Теперь же в Сеть попали первые фото универсала.