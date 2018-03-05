В столичном аэропорту Домодедово задержали двух женщин – они пытались продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство в одну из стран Ближнего Востока.

В столичном аэропорту Домодедово задержали двух женщин – они пытались продать 18-летнюю девушку в сексуальное рабство в одну из стран Ближнего Востока. Работорговок, одной из которых 19 лет, другой – 22, задержали во время передачи им 1,5 миллионного гонорара, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.Клиентов за пределами России злоумышленница подыскивали через закрытые группы в Интернете.Женщины арестованы, следствие устанавливает их соучастников. Уголовное дело возбуждено по статье "Торговля людьми", санкции по которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.Между тем, в Telegram-канале Следственного комитета говорится, что одна из обвиняемых в торговле людьми – финалистка конкурса красоты "Миссис Россия 2017".