Во втором по силе национальном дивизионе чемпионата Голландии по футболу произошла массовая драка с участием болельщиков, футболистов и представителей сил правопорядка. Фанаты клуба Гоу Эхед Иглс, недовольные крупным поражением своих любимцев на домашней арене, решили проучить футболистов.

Во втором по силе национальном дивизионе чемпионата Голландии по футболу произошла массовая драка с участием болельщиков, футболистов и представителей сил правопорядка. Фанаты клуба "Гоу Эхед Иглс", недовольные крупным поражением своих любимцев на домашней арене, решили проучить футболистов.В матче 27-го тура первого дивизиона "Гоу Эхед Иглс" с разгромным счетом 0:4 уступил соперникам из команды "Де Графсхап". По окончании матча самые ретивые поклонники хозяев выбежали на поле и начали избивать отдельных игроков своей команды. Но и футболисты не стали покорно сносить побои и ответили своим фанатам.В итоге к драке присоединились в качестве "мирных сил реагирования" стюарды стадиона, которые невольно также стали участниками футбольного побоища. Руководители клуба "Гоу Эхед Иглс" принесли свои извинения поклонникам, заявив, что виновных в инциденте накажут. О ком шла речь – о проигравших матч игроках или о недовольных фанатах, — в заявлении ничего не сказано.