В Карлтонском университете в Канаде открылась кафедра магии. Отделение назвали в честь медиамагната и мецената Аллана Слейта, который начинал карьеру как гастролирующий маг. Родственники бизнесмена пожертвовали вузу 1,6 тысячи книг и два миллиона долларов.

В Карлтонском университете в Канаде открылась кафедра магии. Отделение назвали в честь медиамагната и мецената Аллана Слейта, который начинал карьеру как гастролирующий маг. Родственники бизнесмена пожертвовали вузу 1,6 тысячи книг и два миллиона долларов, сообщает Vice.Кафедра магии открылась при факультете искусств и социальных наук. Представители университета пишут, что исследование магии носит "междисциплинарный характер"."Новый курс включает в себя психологию, историю, литературу, теорию коммуникаций, теологию и театр", — отмечают представители Карлтонского университета.В настоящий момент канадцы ищут подходящего преподавателя.Успешный кандидат должен иметь докторскую степень в сфере искусства или социальных наук, опыт преподавания а также уметь работать в рамках нескольких дисциплин. Контракт с преподавателем будет заключен на пять лет.