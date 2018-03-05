А это видео накануне опубликовали в соцсетях. На нём видно большегруз, кабина которого полностью охвачена пламенем. В комментариях пользователи пытались выяснить, жив ли водитель машины. По информации тревожного ведомства происшествие случилось в воскресенье, около 12 дня в черте города Лакинска.

05.03.2018А это видео накануне опубликовали в соцсетях. На нём видно большегруз, кабина которого полностью охвачена пламенем. В комментариях пользователи пытались выяснить, жив ли водитель машины. По информации "тревожного ведомства" происшествие случилось в воскресенье, около 12 дня в черте города Лакинска. В машине начался пожар. Спасатели были на месте через 6 минут после сигнала, полностью справиться с огнём удалось примерно через полчаса. Водитель не пострадал.