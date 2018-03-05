Посылку с кокаином Колумбии изъяли сотрудники таможенного поста Международный почтамт на Варшавском шоссе в Москве. В пересылаемом полиэтиленовом пакете с надписью Margarita limon был белый порошок. Экспертиза показала, что в нем почти 85 граммов кокаина.

Посылку с кокаином Колумбии изъяли сотрудники таможенного поста "Международный почтамт" на Варшавском шоссе в Москве. В пересылаемом полиэтиленовом пакете с надписью Margarita limon был белый порошок. Экспертиза показала, что в нем почти 85 граммов кокаина.Посылка была отправлена на адрес москвича, сообщает ТАСС. Правоохранительные органы проводят проверку после обнаружения наркотиков в посылке.