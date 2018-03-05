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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-eshhe-odnogo-ramnogo-kitajskogo-vnedorozhnika.html" target="_blank">В России начались продажи еще одного рамного китайского внедорожника</a> - Дилеры компании Чайна Автомаркет начали прием заказов на рамный внедорожник DW Hower H5, который отличается от младшего Н3 более богатым оснащением. Первые машины поступят в автосалоны 9 марта. Известны и цены новинки.