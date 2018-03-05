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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-v-rossii-nazvany-regiony-gde-kupili-bolshe-vsego-novyx-mashin-v-2017-godu.html" target="_blank">В России названы регионы, где купили больше всего новых машин в 2017 году</a> - Аналитики определили емкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2017 году, составив рейтинг из 30 крупнейших регионов по этому показателю.