Российский бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал новый
дизайн iPhone X под эгидой Ультиматум Путина. Изготовители премиум-смартфонов
воодушевились выступлением президента на предмет создания инновационного
ядерного оружия.
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал новый
дизайн iPhone X под эгидой "Ультиматум Путина". Изготовители премиум-смартфонов
воодушевились выступлением президента на предмет создания инновационного
ядерного оружия.
В своем недавнем обращении к Федеральному Собранию Владимир
Путин представил достижения и разработки в сфере вооружения, среди которых была
продемонстрирована и новая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной
энергоустановкой. Вдохновившись выступлением национального лидера, Caviar
представил новый дизайн для iPhone X, посвященный президенту и военной мощи, а
также разработкам нашей страны в оборонной промышленности, которые были достигнуты
за последнее время и демонстрируют уверенное и непоколебимое положение России
на мировой арене.
Как сообщают производители, внешний вид смартфона выполнен в
элегантном сочетании композитного камня "Космос", закаленного титана и
элементов, покрытых золотом. Вместе эти элементы изображают небесный свод, по
которому летит стремительная ракета, оставляя позади себя золотой след. Корпус
телефона украшен портретом Президента Путина, символизируя об обращении
президента к Федеральному Собранию: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Надеюсь, что все, что было сказано отрезвит любого потенциального агрессора".
Смартфон в новом исполнении носит название "Putin
Ultimatum", что подчеркивает ультимативную позицию России по отношению к западу.
iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена лимитированным тиражом из 99
экземпляров. Стоимость смартфона составит 249 тысяч рублей.