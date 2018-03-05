Российский бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал новый дизайн iPhone X под эгидой Ультиматум Путина. Изготовители премиум-смартфонов воодушевились выступлением президента на предмет создания инновационного ядерного оружия.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar презентовал новыйдизайн iPhone X под эгидой "Ультиматум Путина". Изготовители премиум-смартфоноввоодушевились выступлением президента на предмет создания инновационногоядерного оружия.В своем недавнем обращении к Федеральному Собранию ВладимирПутин представил достижения и разработки в сфере вооружения, среди которых былапродемонстрирована и новая крылатая ракета неограниченной дальности с ядернойэнергоустановкой. Вдохновившись выступлением национального лидера, Caviarпредставил новый дизайн для iPhone X, посвященный президенту и военной мощи, атакже разработкам нашей страны в оборонной промышленности, которые были достигнутыза последнее время и демонстрируют уверенное и непоколебимое положение Россиина мировой арене.Как сообщают производители, внешний вид смартфона выполнен вэлегантном сочетании композитного камня "Космос", закаленного титана иэлементов, покрытых золотом. Вместе эти элементы изображают небесный свод, покоторому летит стремительная ракета, оставляя позади себя золотой след. Корпустелефона украшен портретом Президента Путина, символизируя об обращениипрезидента к Федеральному Собранию: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.Надеюсь, что все, что было сказано отрезвит любого потенциального агрессора".Смартфон в новом исполнении носит название "PutinUltimatum", что подчеркивает ультимативную позицию России по отношению к западу.iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена лимитированным тиражом из 99экземпляров. Стоимость смартфона составит 249 тысяч рублей.