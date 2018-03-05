4 ребёнка погибли на пожаре в Струнино. Страшная трагедия произошла там ночью 3 марта. Полностью выгорел 2-х этажный частный дом, где проживала семья с пятью маленьким детьми. Пожар случился, когда все малыши спали. Спасти удалось лишь старшую 7-летнюю девочку. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Из-за чего мог случится этот пожар? И почему детей не удалось спасти, попыталась выяснить Татьяна Данилова.

05.03.20184 ребёнка погибли на пожаре в Струнино. Страшная трагедия произошла там ночью 3 марта. Полностью выгорел 2-х этажный частный дом, где проживала семья с пятью маленьким детьми. Пожар случился, когда все малыши спали. Спасти удалось лишь старшую 7-летнюю девочку. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Из-за чего мог случится этот пожар? И почему детей не удалось спасти, попыталась выяснить Татьяна Данилова.