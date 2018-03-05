В Восточную Гуту вошел гуманитарный конвой Красного Полумесяца. Это колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Колонна миновала посты боевиков в окрестностях Думы. Объем помощи составляет 247 тонн. Эта гумпомощь рассчитана на 25 тысяч жителей. Разгрузка машин продлится до вечера.

В Восточную Гуту вошел гуманитарный конвой "Красного Полумесяца". Это колонна из 46 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Колонна миновала посты боевиков в окрестностях Думы. Объем помощи составляет 247 тонн. Эта гумпомощь рассчитана на 25 тысяч жителей. Разгрузка машин продлится до вечера.Передача груза пройдет при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщает ТАСС. Российские офицеры вели переговоры с боевиками и по пропуску конвоя в Восточную Гуту. При этом боевики въезд конвоя задержали на полтора часа. При проезде колонны по гуманитарному коридору возле лагеря беженцев Эль-Вафидин были слышны взрывы снарядов и выстрелы, отметил представитель Международного комитета Красного Креста Али аз-Заатари.Боевики контролируют 80 квадратных километров в Восточной Гуте. Это примерно треть территории региона на шоссе Дамаск-Хомс.При этом боевики препятствуют проведению ежедневных гуманитарных пауз и выходу мирного населения с территорий, которые они контролируют. Боевики рассчитывают использовать мирное население в качестве живого щита. Теперь достигнуто соглашение — мирные жители покинут Восточную Гуту в обмен на еду.