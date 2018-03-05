Весеннее настроение, несмотря на холода. Во Владимирском госуниверситете открылась необычная выставка картин. Она посвящена памяти знаменитых художников, которые не только занимались творчеством, но и преподавали на художественно-графическом факультете пединститута. Как работали мастера и кто продолжает их традиции сейчас, узнала Маргарита Махрова.
05.03.2018
"Весеннее настроение", несмотря на холода. Во Владимирском госуниверситете открылась необычная выставка картин. Она посвящена памяти знаменитых художников, которые не только занимались творчеством, но и преподавали на художественно-графическом факультете пединститута. Как работали мастера и кто продолжает их традиции сейчас, узнала Маргарита Махрова.