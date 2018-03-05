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<a href="http://33live.ru/novosti/05-03-2018-vesennee-nastroenie-v-pamyat-o-masterax.html" target="_blank">Весеннее настроение в память о мастерах</a> - Весеннее настроение, несмотря на холода. Во Владимирском госуниверситете открылась необычная выставка картин. Она посвящена памяти знаменитых художников, которые не только занимались творчеством, но и преподавали на художественно-графическом факультете пединститута. Как работали мастера и кто продолжает их традиции сейчас, узнала Маргарита Махрова.