О том, как королева эпизода Ольга Волкова только в возрасте за 50 получила главную роль, кто помешал ее отношениям с Георгием Тараторкиным и почему называет свою семью волчьей стаей, актриса рассказала в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

В это трудно поверить, но актриса Ольга Волкова, на счету которой сейчас около 500 ролей, свою первую большую роль – в "Небесах обетованных" — сыграла, когда ей было уже за 50. А до этого наибольшую известность принесли маленькие роли в фильмах Эльдара Рязанова (официантки Виолетты в "Вокзале для двоих" и чиновницы из "Забытой мелодии для флейты"), и других кинолентах.А ведь в самом начале ее профессиональной карьеры на киностудии "Ленфильм", куда молодая актриса пришла становиться на учет, ей отказали, пояснив, что им "нужны красивые девушки".Впрочем, и в театре ей доставались в основном роли лягушек и старушек, но актриса настойчиво продолжала бороться за свое место в профессии, и добилась того, что ее заметили.Вообще, как говорит сама Ольга Владимировна, в ее жизни "много совпадений и неожиданностей, порой, парадоксальных". Это касается и семьи, которую она называет "волчьей стаей". Причем, не только потому, что это – ее фамилия.Так произошло, что и рожала своих детей она от мужчин, которые носили по случайному (или не случайному) совпадению такую же фамилию. Дочка Катя родилась от кинооператора Леонида Волкова, а сын Иван — от актера Николая Волкова.Актриса говорит, что в эту "стаю" можно только войти, а выйти уже нельзя. Так в нее когда-то попала теперь уже бывшая невестка Волковой – актриса Чулпан Хаматова.О том, как Ольга Волкова уже в возрасте за 40 встретила мужчину, который на долгие годы стал ее судьбой, кто помешал ее отношениям с актером Георгием Тараторкиным, почему она не стала выходить замуж за отца ее второго сына, народная артистка откровенно рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".