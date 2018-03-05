Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизация
спорта и искусства грозит им разрушением. Так глава нижней палаты парламента отреагировал
на присуждение Оскара фильму Брайана Фогеля Икар.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизация
спорта и искусства грозит им разрушением. Так глава нижней палаты парламента отреагировал
на присуждение "Оскара" фильму Брайана Фогеля "Икар".
"Мир все более политизируется, и США прикладывают в
этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта
ничего не останется", – заявил Володин, комментируя присуждением премии
"Оскар" фильму, в котором фигурирует сбежавший в США экс-глава Московской
антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
По мнению спикера Думы, навязываемые тенденции играют для
этих сфер отрицательную роль: из них уходит с одной стороны творчество, с
другой стороны – честность и объективность, сообщает "Интерфакс".
Картина фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинге в
российском спорте получила кинопремию "Оскар" как лучший
документальный фильм. Режиссер заявил, что посвятил картину Григорию Родченкову,
чьи откровения легли в основу его работы.
Фильм рассказывает об атлете, который решил
детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью
к известному специалисту. Вместе они провели несколько экспериментов
и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока
не оказались в самом центре скандала.
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий
Родченков стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало применение допинга в российском спорте. Фактически
из-за него российские спортсмены были вынуждены выступать на Зимней Олимпиаде в
Пхенчхане под нейтральным флагом.