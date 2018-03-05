Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизация спорта и искусства грозит им разрушением. Так глава нижней палаты парламента отреагировал на присуждение Оскара фильму Брайана Фогеля Икар.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизацияспорта и искусства грозит им разрушением. Так глава нижней палаты парламента отреагировална присуждение "Оскара" фильму Брайана Фогеля "Икар"."Мир все более политизируется, и США прикладывают вэтом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спортаничего не останется", – заявил Володин, комментируя присуждением премии"Оскар" фильму, в котором фигурирует сбежавший в США экс-глава Московскойантидопинговой лаборатории Григорий Родченков.По мнению спикера Думы, навязываемые тенденции играют дляэтих сфер отрицательную роль: из них уходит с одной стороны творчество, сдругой стороны – честность и объективность, сообщает "Интерфакс".Картина фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинге вроссийском спорте получила кинопремию "Оскар" как лучшийдокументальный фильм. Режиссер заявил, что посвятил картину Григорию Родченкову,чьи откровения легли в основу его работы.Фильм рассказывает об атлете, который решилдетально разобраться в системах допинга и обратился за помощьюк известному специалисту. Вместе они провели несколько экспериментови выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, покане оказались в самом центре скандала.Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории ГригорийРодченков стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало применение допинга в российском спорте. Фактическииз-за него российские спортсмены были вынуждены выступать на Зимней Олимпиаде вПхенчхане под нейтральным флагом.