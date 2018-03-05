За президентскими выборами в России проследят более 300 международных наблюдателей, приглашенных Госдумой. Спикер Вячеслав Володин направил приглашения еще 75-ти представителям из-за рубежа.

За президентскими выборами в России проследят более 300международных наблюдателей, приглашенных Госдумой. Спикер Вячеслав Володин направилприглашения еще 75-ти представителям из-за рубежа."Это действующие депутаты национальных парламентов,европарламентарии, эксперты-политологи", – говорится в сообщении на сайтеГосдумы. Ранее Вячеслав Володин направил243 приглашения наблюдателям из 74 стран. Таким образом, общее числоприглашенных Госдумой иностранных наблюдателей превысило 300 человек.Напомним, что 19 декабря в Берне спикер Госдумы провелпереговоры с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Доминикомде Бюманом. На этой встрече была достигнута договоренность о том, что напрезидентские выборы в Россию в качестве наблюдателей приедут швейцарскиепарламентарии. "Для нас это было непростое решение, потому что сейчас идетпарламентская сессия. И выборы выпадают на парламентскую сессию", –отметил глава Национального совета.Согласно закону о выборах президента, приглашенияиностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, парламентом,правительством и Центральной избирательной комиссией после официальнойпубликации решения о назначении дня голосования.Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, вочередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В них примут участиедействующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко"),Сергей Бабурин ("Российский общенациональный союз"), Максим Сурайкин("Коммунисты России"), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива") и Борис Титов (Партия роста).