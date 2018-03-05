Суд признал жителя Воркуты виновным в покушении на убийство врача скорой помощи. 27-летний мужчина приговоре к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд признал жителя Воркуты виновным в покушении на убийство врача скорой помощи. 27-летний мужчина приговоре к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, передает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В одном из воркутинских кафе мужчине стало плохо, прибывшая бригада медиков госпитализировала его в состоянии алкогольного опьянений. В больнице мужчина стал агрессивен, напал на женщину и пытался ее задушить.Охранник при помощи медработников скрутили буйного пациента и передали его полицейским.