Воровал ценности из салонов авто. Ковровские полицейские задержали подозреваемого в серии краж. По версии правоохранителей, 28-летний местный житель, пользовался моментом, когда люди ненадолго покидали свои авто и не запирали их. Молодой мужчина забирал из салонов телефоны, сумки, видеорегистраторы и банковские карты.

05.03.2018Воровал ценности из салонов авто. Ковровские полицейские задержали подозреваемого в серии краж. По версии правоохранителей, 28-летний местный житель, пользовался моментом, когда люди ненадолго покидали свои авто и не запирали их. Молодой мужчина забирал из салонов телефоны, сумки, видеорегистраторы и банковские карты. Выдали похитителя яркие ботинки. Они попали на видео с одного из банкоматов, где мужчина обналичивал деньги с краденой карты. В такой обуви, ранее судимый подозреваемый явился в полицию для постановки на учёт к участковому. Его задержали и он сознался в содеянном. Сейчас мужчина находится под стражей.