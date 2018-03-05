Настасья Самбурская показала фото с отдыха. На снимке скандально известная актриса позирует в необычном ракурсе, который сильно взволновал общественность.

Настасья Самбурская показала фото с отдыха. На снимке скандально известная актриса позирует в необычном ракурсе, который сильно взволновал общественность.Настасья Самбурская отдыхает в Дубаи.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в купальнике. Настасья решила выделиться на фоне прочих знаменитостей и снялась в весьма необычных позах. К примеру, на одном фото актриса запечатлена стоящей в планке.А вот второй снимок буквально потряс общественность. На снимке Самбурская лежит на шезлонге на животе, при этом раздвинув ноги и раскинув руки. "Ищешь мужа? Загорай так. 🤦🏻‍♀️я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда 😂😂😂" – подписала публикацию довольная Настасья.Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к фотографии скандально известной актрисы. Кто-то рассыпался в комплиментах, а кто-то раскритиковал Самбурскую за излишнюю откровенность. Нашлись подписчики, пристыдившие артистку."Раздвтнула рагадку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Обалденная фигура!", "вот это я понимаю-настоящие фото))) тапочки, полотенчики – все как у людей))) А то иногда складывается ощущение что некоторые звезды с проф фотографом на пляже загорают", "раскорячилась", "Вот это окорочка", "Как вобла сухая. Чего растележилась так? Замуж она хочет", "Упоси Господь!", "Позор!!!" – высказались подписчики.