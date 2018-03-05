Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поделился своими опасениями по поводу состояния юной коллеги, серебряной медалистки Олимпиады в Пхенчхане Евгении Медведевой. Также он рассказал, от кого из наших ждать успехов на следующих Играх.

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поделилсясвоими опасениями по поводу состояния юной коллеги, серебряной медалистки Олимпиадыв Пхенчхане Евгении Медведевой. Также он рассказал, от кого из нашихждать успехов на следующих Играх.Ягудин отметил, что наши фигуристывыступили на олимпиаде-2018 "пусть не феерично, но достойно". Он уверен, что и черезчетыре года можно надеяться на взявшую золото в Пхенчхане Алину Загитову иЕвгению Медведеву. По словам спортсмена, у них "хорошие перспективы".Однако фигуристобеспокоен тем, как будут развиваться девочки в физическом плане. Ведь женскийорганизм, как заявил Алексей Ягудин, в этом отношении непредсказуем. "Мальчик созревает по одной схеме, девочка – по другой.И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Женя успешнопрошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело", -цитирует фигуриста сайт . "Липницкая не смогла. Укого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв,что имел до этого. У кого-то нет", – добавил спортсмен, переживающий засостояние новых звездочек фигурного катания.Также Ягудинвспомнил слова Медведевой о том, что спорт – это война. "В целом, это выражение – правда. Женя имела в видуборьбу между спортсменами. На турнирах даже самые близкие подруги превращаютсяво "врагинь". И градус от степени турнира повышается. А Олимпиады – самыйважный турнир для спортсмена. И с Женей я согласен. Это сражение, битва –по-разному можно формулировать. На таких турнирах только самые сильные ипобеждают", – заявил фигурист.Какписали Dni.Ru, предолимпийский год у Евгении Медведевой выдался необычайносложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После Гран-приЯпонии, который россиянка уже провела с повреждением, Медведева не выходила налед два месяца. Травма в олимпийский сезон – худшее, что может случиться соспортсменом.Восстановилась Медведева кчемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервыеза три сезона не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм в ПхенчханеМедведева набрала лучшую форму, но ей не хватило одного балла, потерянного вкороткой программе.