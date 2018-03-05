Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поделился
своими опасениями по поводу состояния юной коллеги, серебряной медалистки Олимпиады
в Пхенчхане Евгении Медведевой. Также он рассказал, от кого из наших
ждать успехов на следующих Играх.
Знаменитый фигурист Алексей Ягудин поделился
своими опасениями по поводу состояния юной коллеги, серебряной медалистки Олимпиады
в Пхенчхане Евгении Медведевой. Также он рассказал, от кого из наших
ждать успехов на следующих Играх.
Ягудин отметил, что наши фигуристы
выступили на олимпиаде-2018 "пусть не феерично, но достойно". Он уверен, что и через
четыре года можно надеяться на взявшую золото в Пхенчхане Алину Загитову и
Евгению Медведеву. По словам спортсмена, у них "хорошие перспективы".
Однако фигурист
обеспокоен тем, как будут развиваться девочки в физическом плане. Ведь женский
организм, как заявил Алексей Ягудин, в этом отношении непредсказуем. "Мальчик созревает по одной схеме, девочка – по другой.
И это сказывается на ее способности выступать. Дай бог, чтобы Женя успешно
прошла эту трансформацию, ее организм меняется, для девочек это тяжело", -
цитирует фигуриста сайт . "Липницкая не смогла. У
кого-то получается сделать переход от девочки в девушку успешно, не потеряв,
что имел до этого. У кого-то нет", – добавил спортсмен, переживающий за
состояние новых звездочек фигурного катания.
Также Ягудин
вспомнил слова Медведевой о том, что спорт – это война. "В целом, это выражение – правда. Женя имела в виду
борьбу между спортсменами. На турнирах даже самые близкие подруги превращаются
во "врагинь". И градус от степени турнира повышается. А Олимпиады – самый
важный турнир для спортсмена. И с Женей я согласен. Это сражение, битва –
по-разному можно формулировать. На таких турнирах только самые сильные и
побеждают", – заявил фигурист.
Как
писали Dni.Ru, предолимпийский год у Евгении Медведевой выдался необычайно
сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После Гран-при
Японии, который россиянка уже провела с повреждением, Медведева не выходила на
лед два месяца. Травма в олимпийский сезон – худшее, что может случиться со
спортсменом.
Восстановилась Медведева к
чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые
за три сезона не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм в Пхенчхане
Медведева набрала лучшую форму, но ей не хватило одного балла, потерянного в
короткой программе.