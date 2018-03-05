Президент Украины обвинил Россию в газовом шантаже Европы. Петр Порошенко, видимо забыл, что сам довел страну до нынешнего состояния.

Президент Украины обвинил Россию в газовом шантаже Европы.Петр Порошенко, видимо забыл, что сам довел страну до нынешнего состояния.Главе государства не дает покоя очередной газовый скандал,разгоревшийся между Москвой и Киевом. В запале злобы Петр Порошенко призвал Европуеще раз подумать над проектом "Северный поток – 2"."Я очень надеюсь, что страны северной Европы – Швеция,Финляндия, Дания – сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Россиииспользовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза иУкраины", – сказал президент на встрече с министром обороны Швеции ПетеромХультквистом.Он также отметил, что угрозы российского "Газпрома"о прекращении поставок газа на Украину дают дополнительные основания, чтобыпродумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасностиЕвропы является проект "Северный поток-2", сообщает"Интерфакс".По всей видимости, Порошенко забыл, что три года назад самхвастался тем, что Киев перестал покупать российский газ. Тогда было заявлено,что Незалежная переходит на реверсные поставки голубого топлива из Европы. Посути – Украина до сих пор пользуется российским газом, правда, платит за неговтридорога.Между тем попытки украинского лидера вставить палки в колесапроекту "Северный поток – 2" вряд ли увенчаются успехом. Уж оченьмного политиков и бизнесменов в Европе его поддерживают. Среди них есть известныеи влиятельные люди, например, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.Настроенные на конструктивный диалог с Россией европейцыполностью солидарны с Россией. В Германии уже заявили, что от "Северногопотока – 2" Берлин не откажется. На пути успешной реализации проектасейчас стоят США и Украина. Скептически настроена и Еврокомиссия, так каксчитает, что газопровод усилит зависимость от России и позволит Москве вывестииз эксплуатации тубу, проходящую через территорию Украины.Напомним, что 28 февраля 2017 года Стокгольмский арбитражобязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинскойстороной иску на транзит газа. На следующий день после этого решения, "Газпром"прекратил поставки газа на Украину.Петр Порошенко обратился к украинцам с просьбой на несколькодней снизить температуру в помещениях. Была запущена кампания с хештегом#прикрути. 4 марта украинский лидер заявил о полном покрытии дефицита благодаря мерам экономии и резкомуувеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии.