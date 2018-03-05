Кандидат в президент России Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме, посвященного изменению формата дебатов.

Кандидат в президент России Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме, посвященного изменению формата дебатов, передает ТАСС."Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", — пояснила Собчак.Против изменения формата дебатов, в которых сейчас участвуют все кандидаты, выступили кандидат в президенты Максим Сурайкин и представители Сергея Бабурина, Григория Явлинского и Бориса Титова. Владимир Путин в дебатах не участвует.Ранее совещание покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил журналистам, что кандидаты и ЦИК не смогли договориться.Накануне на Собчак было совершено нападение – молодой человек по имени Алан Дзуцев вылил на кандидата от "Гражданской инициативы" воду, заявив, что "это за Жириновского". В штабе Собчак заявили, что Дзуцев – помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапоникова. Позже пресс-секретарь Шапошникова сообщил, что Дзуцев не является официальным помощником, сам же председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за действия стажера.Позже кандидат в президенты заявила, что не собирается отказываться от формата теледебатов после нападения.28 февраля в ходе дебатов на телеканале "Россия 1" Собчак облила водой своего соперника по предвыборной гонке – лидера ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот начал оскорблять ее.