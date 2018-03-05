Известная на Украине
актриса Ирма Витовская заявила, что сделала свой выбор в пользу родного языка
на экране. Свое решение не говорить по-русски она обосновала политическими
причинами.
Известная на Украине
актриса Ирма Витовская заявила, что сделала свой выбор в пользу родного языка
на экране. Свое решение не говорить по-русски она обосновала политическими
причинами.
Витовская отметила, что
ее многие коллеги "ломаются" и идут сниматься на русском языке. Она же заявила,
что готова на все ради своих принципов.
"Я могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому я
пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь
никогда", – цитирует актрису "Укринформ". "И пока эта война продолжается, для меня лично
неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину
жизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не
думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", – высказала она
свою позицию.
Стоит отметить, что
языковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти.
Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским языком,
ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятие
в прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым оно будет
полностью украинизировано в 2020 году.
Как писали Dni.Ru,
знаменитая певица София Ротару
долго отказывалась от концертов в России из-за конфликта на Украине. Ранее
артистка публично заявила о патриотизме: "Я никогда не чувствовала себя
русской. Я украинка, которая родилась здесь и желает провести здесь всю свою
жизнь. Как бы там ни было, несмотря на свои постоянные разъезды, больше всего я
люблю проводить свое время именно у себя дома. Мой дом – это Ялта, Крым,
территории, которые сегодня считаются частью России. Как по мне, это совсем не
так". Однако Ротару все же в России выступает.