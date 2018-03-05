Известная на Украине актриса Ирма Витовская заявила, что сделала свой выбор в пользу родного языка на экране. Свое решение не говорить по-русски она обосновала политическими причинами.

Известная на Украинеактриса Ирма Витовская заявила, что сделала свой выбор в пользу родного языкана экране. Свое решение не говорить по-русски она обосновала политическимипричинами.Витовская отметила, чтоее многие коллеги "ломаются" и идут сниматься на русском языке. Она же заявила,что готова на все ради своих принципов."Я могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому япошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусьникогда", – цитирует актрису "Укринформ". "И пока эта война продолжается, для меня личнонеприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украинужизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я недумаю, что они в перспективе не видят Украину украинской", – высказала онасвою позицию.Стоит отметить, чтоязыковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти.Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским языком,ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятиев прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым оно будетполностью украинизировано в 2020 году.Как писали Dni.Ru,знаменитая певица София Ротарудолго отказывалась от концертов в России из-за конфликта на Украине. Ранееартистка публично заявила о патриотизме: "Я никогда не чувствовала себярусской. Я украинка, которая родилась здесь и желает провести здесь всю своюжизнь. Как бы там ни было, несмотря на свои постоянные разъезды, больше всего ялюблю проводить свое время именно у себя дома. Мой дом – это Ялта, Крым,территории, которые сегодня считаются частью России. Как по мне, это совсем нетак". Однако Ротару все же в России выступает.