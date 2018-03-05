На момент выдвижения кандидатом в президенты России у Павла Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке – информацию об этом подтвердил швейцарский налоговый орган в ответ на запрос ФНС и ЦИК России.

На момент выдвижения кандидатом в президенты России у Павла Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке – информацию об этом подтвердил швейцарский налоговый орган в ответ на запрос ФНС и ЦИК России.Член Центризбиркома Александр Кинев сообщил, что один счет "был открыт в виде драгоценных металлов – золота", передает "Интерфакс".На момент регистрации Грудинин предоставил заявление о закрытии всех счетов, но документами, подтверждающими то, что у кандидата от КПРФ их нет, Центризбирком не располагает.По словам Кинева, ЦИК пока не рассматривал вариант обращения в Верховный суд с иском об отмене регистрации Грудинина. И хотя у комиссии есть такое право, однако оно не является обязанностью, подчеркнул Кинев. Окончательное решение по поводу Грудинина ЦИК примет в среду.