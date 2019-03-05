Сегодня во Владимирской области действуют более 60 народных дружин, членами которых являются свыше 1200 граждан из разных районов региона.

2 марта во Владимирской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию со дня образования народных дружин. Именно в этот день, в 1959 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране". Оно стало первым документом, регулирующим правовое положение народных дружин.Первая добровольная народная дружина охраны общественного порядка возникла на Кировском заводе. Идею подхватили и работники других ленинградских предприятий. К 1984 году в Советском Союзе существовало 282 тысячи добровольных народных дружин, которые объединяли 13 миллионов человек, и около 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка, где располагались штабы ДНД.Сегодня во Владимирской области действуют более 60 народных дружин, членами которых являются свыше 1200 граждан из разных районов региона. Дружинники активно привлекаются сотрудниками полиции к деятельности по охране общественного порядка.Одним из районов, где общественное движение правоохранительной направленности сегодня развивается наиболее активно является Суздальский. Так, следуя традициям, несколько лет назад здесь вновь начала функционировать в прошлом популярная и многочисленная НД по безопасности дорожного движения, а затем появилась городская народная дружина по содействию в охране общественного порядка и общественной безопасности «Суздалец». Соответствующие удостоверения членам вручил представитель ОМВД России по Суздальскому району. Возглавил НД «Суздалец» директор МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля» А.Н. Бобылёв, а членами стали представители разных организаций города.Обе народные дружины Суздальского района уже проявили себя в будничных патрулированиях улиц Суздаля вместе с сотрудниками ППС и ДПС. Немалую помощь стражам порядка дружинники оказывают и во время проведения в городе многочисленных массовых мероприятий (Гусиных боёв, Масленицы, Праздника Огурца, Дня города…).Были в деятельности и курьезные случаи, но доказывающие, что дружинники – люди очень ответственные. В 2009 году, во время празднования в Суздале Дня города, охрану порядка на улицах несли дружинники по линии ГИБДД - механики крупных хозяйств района, заведующие машинными дворами. Передвигались они на отечественной легковушке, которая, не доехав до нужного пункта назначения, сломалась, да так, что починить быстро не вышло. Дружинники, понимая всю серьезность ситуации и меру ответственности, которая на них возложена, оставили автомобиль и пешком отправились к месту дислокации. Только после завершения всех мероприятий вернулись к автомобилю и принялись чинить.Подобные случаи есть в работе каждой народной дружины. Но больше, конечно же, вспоминаются серьезные дела, за которые им благодарны правоохранители и общество.Только в 2018 году при участии представителей народных формирований во Владимирской области было пресечено свыше 2100 правонарушений и задержано за их совершение более 600 граждан. Дружинники помогают правоохранителям в пресечении и раскрытии преступлений – в прошлом году при их содействии было раскрыто более 50 преступлений. Регулярно совместно с полицейскими дружинники организуют рейдовые и профилактические мероприятия.Узнать ещё больше о деятельности народных дружин региона, а также о том, как в ступить в неё, можно в специальном разделе сайта.