Нелли Кобзон всю жизнь собирает фарфор – вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины XIX века. Благо, доходы ее мужа позволяли приобретать антиквариат. Теперь же вдова мэтра советской и российской эстрады решила показать свои сокровища публике.

Нелли Кобзон всю жизнь собирает фарфор – вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины XIX века. Благо, доходы ее мужа позволяли приобретать антиквариат. Теперь же вдова мэтра советской и российской эстрады решила показать свои сокровища публике.За каждым из представленных предметов – своя история. Что-то Нелли находила в антикварных магазинах в родном Ленинграде, что-то привозил в подарок с гастролей муж. На выставке, которая открылась в центре Москвы в музее Тропинина, представлены изделия европейских фарфоровых предприятий (Севрская и Венская королевские мануфактуры), русский антиквариат заводов Попова, Кузнецова, Корниловых. Отдельная часть экспозиции посвящена старинным театральным биноклям.Несколько лет назад украинский антиквар Александр Панасюк рассказывал, что Нелли Кобзон обожает фарфор. "Она купила в Киеве коллекцию фарфоровых фигурок копенгагенской мануфактуры. Особенно ей пришлись по вкусу птички. Также приобрела в украинской столице великолепную коллекцию фигурок сатиров – 16 штук. Сатир с попугаем, сатир с совой, с обезьянкой", – уверял собиратель и продавец.При этом сама Нелли Кобзон коллекционером себя не считает – для нее это лишь "изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями".Интересно, что фарфор в качестве предметов собирания нравится многим знаменитостям. Например, артист Ян Арлазоров всегда и везде скупал вещицы Императорского фарфорового завода и знаменитого завода Кузнецова. А Спартак Мишулин собирал фарфоровых клоунов.Ну а в планах вдовы – устроить выставку предметов, которые любил лично.А нравилась ему ампирная мебель из очень дорогих пород дерева, с богатым декором из позолоченной бронзы. Также Иосиф Давыдович знал толк в старинных карманных часах.