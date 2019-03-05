На эти цели выделили 558 тысяч рублей

На эти цели выделили 558 тысяч рублейАдминистрация Владимирской области заключила контракт со столичной компанией «Интегрум медиа». Специалисты должны будут мониторить региональные и федеральные СМИ, интернет-ресурсы, группы в соцсетях и телеграмм-каналы о деятельности областных органов власти. За это компании заплатят 558 тысяч рублей.В обязанности подрядчика входит анализ, составление сводок по личностям и темам и предоставление ежедневных отчётов Белому дому. Также обладминистрации понадобилась расшифровка сюжетов федеральных телеканалов, которые рассказывают о деятельности региональных чиновников. В список для мониторинга входит 50 региональных и больше 80 федеральных СМИ. А в список местных новостных ресурсов включили даже сайт администрации Владимира.В соцсетях следить за постами будут в региональных «Подслушано», «Подслушано автомобилистов Владимир», «Сектор 17» и «ЖенСовет Владимир». Мониторинг информации также будет осуществлять по 18 федеральным и региональным каналам в Телеграме.Белый дом хочет получит анализ информации о Владимире Сипягине, работе департаментов, Ростехнадзора и Росстройнадзора, а также ЗакСобрания Владимирской области, омбудсменов на самую широкую тематику, в том числе экономика, ценовая политика, земельные отношения, строительство жилья и многое другое.