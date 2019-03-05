Торгующая китайскими товарами интернет-площадка AliExpress начнет продавать автомобили в России. Первым партнером станет автоконцерн Chery

Торгующая китайскими товарами интернет-площадка AliExpress начнет продавать автомобили в России. Первым партнером станет автоконцерн Chery.28 марта, с началом старта распродаж, компания запустит официальный магазин, где будут представлены кроссоверы Chery Tiggo, автозапчасти и аксессуары. Сначала в продажу поступят авто, собранные в Китае, затем концерн Chery планирует наладить выпуск машин на территории России. Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям. Значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов, — цитирует гендиректора AliExpress Лювей Коммерсант.Китайская торговая онлайн-платформа популярна во всем мире из-за низких цен. Ранее эксперты выяснили, что черная икра на AliExpress стоит копейки по сравнению с ценой деликатеса в России, напоминает Национальная служба новостей. Срок доставки товара составляет 10 рабочих дней, уточняет ИА FlashSiberia.