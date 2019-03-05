Нервозности, неадекватному поведению и излишнему увлечению президента Украины Петра Порошенко горячительными напитками найдено объяснение. Как оказалось, ситуация у главы Незалежной – серьезнее некуда. Президенту настоятельно рекомендовали взять отпуск.

Нервозности, неадекватному поведению и излишнему увлечению президента Украины Петра Порошенко горячительными напитками найдено объяснение. Как оказалось, ситуация у главы Незалежной – серьезнее некуда. Президенту настоятельно рекомендовали взять отпуск.Порошенко последнее время ведет себя очень странно. Тосрывает шапки с окружающих, то треплет кого-то за нос, то грубит людям."Это показатель определенной нервности действующего президента", -заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Алексей Якубин.По его мнению, причина неадекватного поведения Порошенкокроется в коррупционных скандалах, в которых он был замешан. Прежде всего, речь идет о министерстве обороны.Эксперт отметил,что Порошенко выделяет на военное строительство большие средства, однако есть много вопросов красходованию этих денег. Он напомнил о неоднократных взрывах навоенных складах и раскрытии коррупционных схем в военном ведомстве.Последнее время как с цепи сорвался. Так, наодной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнулей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину.По всей видимости, нервишки у главы государства серьезношалят, что неудивительно: за месяц до президентских выборов на Украине – 2019рейтинг Порошенко оставляет желать лучшего. Главу государства опережает комикВладимир Зеленский.Сомнительные поступки и откровенно хамская манераобщения с простыми людьми могут обрушить его и без того невысокий рейтинг.Последние месяцы уровень одобрения главы государства топчется на уровне 15%.