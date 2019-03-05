Нервозности, неадекватному поведению и излишнему увлечению президента Украины Петра Порошенко горячительными напитками найдено объяснение. Как оказалось, ситуация у главы Незалежной – серьезнее некуда. Президенту настоятельно рекомендовали взять отпуск.
Нервозности, неадекватному поведению и излишнему увлечению президента Украины Петра Порошенко горячительными напитками найдено объяснение. Как оказалось, ситуация у главы Незалежной – серьезнее некуда. Президенту настоятельно рекомендовали взять отпуск.
Порошенко последнее время ведет себя очень странно. То
срывает шапки с окружающих, то треплет кого-то за нос, то грубит людям.
"Это показатель определенной нервности действующего президента", -
заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Алексей Якубин.
По его мнению, причина неадекватного поведения Порошенко
кроется в коррупционных скандалах, в которых он был замешан. Прежде всего, речь идет о министерстве обороны.
Эксперт отметил,
что Порошенко выделяет на военное строительство большие средства, однако есть много вопросов к
расходованию этих денег. Он напомнил о неоднократных взрывах на
военных складах и раскрытии коррупционных схем в военном ведомстве.
Последнее время как с цепи сорвался. Так, на
одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул
ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину.
По всей видимости, нервишки у главы государства серьезно
шалят, что неудивительно: за месяц до президентских выборов на Украине – 2019
рейтинг Порошенко оставляет желать лучшего. Главу государства опережает комик
Владимир Зеленский.
Сомнительные поступки и откровенно хамская манера
общения с простыми людьми могут обрушить его и без того невысокий рейтинг.
Последние месяцы уровень одобрения главы государства топчется на уровне 15%.