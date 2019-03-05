Артист рассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Из-за серьезного конфликта Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже много лет не общается с родной сестрой Галиной Гришко.

Артистрассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Из-за серьезногоконфликта Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже много лет необщается с родной сестрой Галиной Гришко.По словам шоумена, ранее родственница обвинила его в"похищении племянника с целью продать его на органы". После инцидентас грязными обвинениями Андрей Данилко больше не общается с сестрой.Певец считает, что Галина тогда поступила неправильно,и это очень его задело. "Однажды я увидел, что ее сын и мой племянник оченьплохо себя чувствует. Я положил его в клинику и, зная ее нестабильный характер,не сказал, в какой именно больнице лежит парень", – поделился Андрей Данилко вшоу "Ходят слухи", выпуск которого опубликован на YouTube.Сестра обвинила шоумена в похищении ребенка. Данилко пояснил,что скрыл место нахождения мальчика, чтобы избежать скандалов сестры смедиками. Тогда Галина Гришко написала на брата заявление в правоохранительныеорганы. "Якобы я украл у нее ребенка на органы. Приехали на студию арестовывать",– рассказал артист.Когда стражи порядка узнали в нем знаменитость, тоиспугались, сказав, что его сестра "со странностями". "Но они немогли не отреагировать на ее заявление. Мне стало плохо, с тех пор япринципиально не общаюсь с ней", – констатировалКроме того, певец признался, что мириться с сестрой несобирается, а вот с племянником отношения поддерживает. даже купилпарню отдельную квартиру.