Артист
рассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Из-за серьезного
конфликта Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже много лет не
общается с родной сестрой Галиной Гришко.
Артист
рассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Из-за серьезного
конфликта Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже много лет не
общается с родной сестрой Галиной Гришко.
По словам шоумена, ранее родственница обвинила его в
"похищении племянника с целью продать его на органы". После инцидента
с грязными обвинениями Андрей Данилко больше не общается с сестрой.
Певец считает, что Галина тогда поступила неправильно,
и это очень его задело. "Однажды я увидел, что ее сын и мой племянник очень
плохо себя чувствует. Я положил его в клинику и, зная ее нестабильный характер,
не сказал, в какой именно больнице лежит парень", – поделился Андрей Данилко в
шоу "Ходят слухи", выпуск которого опубликован на YouTube.
Сестра обвинила шоумена в похищении ребенка. Данилко пояснил,
что скрыл место нахождения мальчика, чтобы избежать скандалов сестры с
медиками. Тогда Галина Гришко написала на брата заявление в правоохранительные
органы. "Якобы я украл у нее ребенка на органы. Приехали на студию арестовывать",
– рассказал артист.
Когда стражи порядка узнали в нем знаменитость, то
испугались, сказав, что его сестра "со странностями". "Но они не
могли не отреагировать на ее заявление. Мне стало плохо, с тех пор я
принципиально не общаюсь с ней", – констатировал
Кроме того, певец признался, что мириться с сестрой не
собирается, а вот с племянником отношения поддерживает. даже купил
парню отдельную квартиру.