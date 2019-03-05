Герцог Сассекский станет отцом уже в конце апреля, однако пока он не готов к ответственной роли. Недавно принц Гарри оконфузился на глазах у публики, когда увидел новорожденного ребенка.

Герцог Сассекский станет отцом уже в конце апреля, однако пока он не готов к ответственной роли. Недавно принц Гарри оконфузился на глазах у публики, когда увидел новорожденного ребенка.В понедельник, 4 марта, младший сын принца Чарльза посетил важное мероприятие в Бирмингеме, где познакомился с молодой британкой и ее маленьким сыном. Во время встречи новорожденный внезапно заплакал, и герцог сильно испугался.Журналистка, которая увидела этот эпизод, позднее поделилась своими воспоминаниями в Сети. "Придет время, и он будет замечательным отцом. Но когда Джеймс заплакал, так переволновался, что даже подпрыгнул", – написала она в Twitter. Женщина добавила, что после случившегося отец ребенка обратился к герцогу со словами: "Ты будешь следующим".Напомним, две недели назад Меган Маркл устроила вечеринку в Нью-Йорке в честь предстоящего рождения первенца. Мероприятие в дорогом отеле посетили такие звезды, как юрист Амаль Клуни, актриса Джессика Малрони, дизайнер Миша Ноноо и телеведущая Гейл Кинг.Роскошная поездка герцогини в Соединенные Штаты вызвала волну критики. Телеведущий Пирс Морган заявил, что пока в Великобритании "3 миллиона детей и молодых людей не могут нормально питаться во время школьных каникул", "Меган Маркл устраивает пышные вечеринки, на которых тратит десятки тысяч фунтов".