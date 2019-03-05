Тело Светланы Софиевой, которая стала известна на всю страну заявляя о беременности от Филиппа Киркорова, требуют эксгумировать. Есть мнение, что женщина жива. Главная поклонница поп-короля не так проста, как казалось ранее.

Тело Светланы Софиевой, которая стала известна на всю странузаявляя о беременности от Филиппа Киркорова, требуют эксгумировать. Естьмнение, что женщина жива. Главная поклонница поп-короля не так проста, какказалось ранее.Миллионерша Софиева инсценировала свою смерть – именно таксчитают многие ее знакомые. Разговоры о том, что Светлана сбежала из страныпредварительно подстроив свою кончину, появились сразу после похорон.Многим показалось странным, что главную поклонницу Киркоровахоронили в закрытом гробу тайком от друзей и родственников. Недоумение вызываети место ее могилы: миллионерша обрела вечный покой не рядом с мужем, а надругом кладбище.Есть версия, что Светлана теперь скрывается вместе супругом ГеоргиемСафиевым, который по официальной версии был убит в 2002 году. У российскихправоохранительных органов также есть основания полагать, что бизнесмен все ещежив.В 90-х Сафиев долгое время являлся председателем совета директоровбанка "Российский капитал" и остался должен десятки миллионов долларов какакционерам организации, так и другим партнерам. Более того, он был замешан в хищении денег мэрии Норильска, в добавок Георгий являлся одним изоснователей кровавого ОПГ – "Кингисеппской" группировки.Пострадавшие от рук Георгия пытались силой выбить долги избизнесмена, на Софиева охотились бандиты. По версии следствия у банкира быливсе основания, чтобы скрываться в США, а после инсценировать свою смерть,предварительно оставив в оффшорах два миллиона долларов. Также есть мнение, чтоскрыться предпринимателю помогло ФБР в обмен на сведения о теневых делах в России.В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" журналистОлег Лурье высказался в защиту набирающей популярность версии. Он провелсобственное расследование."Господин Софиев вполне возможно жив. Он понял, что егообложили со всех сторон. Надо исчезать. За ним охотились, его очень много людейхотело убить. В отношении него серьезные дела возбуждались. Помимо этого, отнего еще требовали огромное количество денег – десятки миллионов долларов. Естественно,оптимальный вариант исчезнуть. Был Софиев – нет Софиева. Вот кучка костей,распухшее от воды. Грамотно сымитировали даже денежки перевели на сингапурскуюоффшорную компанию. 900 тысяч был транш, потом еще один", – рассудил журналист.По словам Лурье, после того как тело Георгия Софиева былонайдено в озере недалеко от Голливуда, власти требовали проведения ДНК-экспертизы,так как опознать разложившиеся останки визуально было, мягко говоря, проблематично. Меж тем, Светлана отказалась от генетической экспертизы.Каким-то образом она определила, что разбухшее от воды месиво – это ее погибшийсупруг."Все подтверждение лежит на показаниях его вдовы. Он стольков воде пробыл, там даже отпечатки толком не снять, а она сказала, что это ее муж",– отметил журналист.Отметим, что родственники Светланы версию журналистаопровергают. Ее племянница Олеся уверяет, что Софиева и ее муж мертвы.