Тело Светланы Софиевой, которая стала известна на всю страну
заявляя о беременности от Филиппа Киркорова, требуют эксгумировать. Есть
мнение, что женщина жива. Главная поклонница поп-короля не так проста, как
казалось ранее.
Тело Светланы Софиевой, которая стала известна на всю страну
заявляя о беременности от Филиппа Киркорова, требуют эксгумировать. Есть
мнение, что женщина жива. Главная поклонница поп-короля не так проста, как
казалось ранее.
Миллионерша Софиева инсценировала свою смерть – именно так
считают многие ее знакомые. Разговоры о том, что Светлана сбежала из страны
предварительно подстроив свою кончину, появились сразу после похорон.
Многим показалось странным, что главную поклонницу Киркорова
хоронили в закрытом гробу тайком от друзей и родственников. Недоумение вызывает
и место ее могилы: миллионерша обрела вечный покой не рядом с мужем, а на
другом кладбище.
Есть версия, что Светлана теперь скрывается вместе супругом Георгием
Сафиевым, который по официальной версии был убит в 2002 году. У российских
правоохранительных органов также есть основания полагать, что бизнесмен все еще
жив.
В 90-х Сафиев долгое время являлся председателем совета директоров
банка "Российский капитал" и остался должен десятки миллионов долларов как
акционерам организации, так и другим партнерам. Более того, он был замешан в хищении денег мэрии Норильска, в добавок Георгий являлся одним из
основателей кровавого ОПГ – "Кингисеппской" группировки.
Пострадавшие от рук Георгия пытались силой выбить долги из
бизнесмена, на Софиева охотились бандиты. По версии следствия у банкира были
все основания, чтобы скрываться в США, а после инсценировать свою смерть,
предварительно оставив в оффшорах два миллиона долларов. Также есть мнение, что
скрыться предпринимателю помогло ФБР в обмен на сведения о теневых делах в России.
В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" журналист
Олег Лурье высказался в защиту набирающей популярность версии. Он провел
собственное расследование.
"Господин Софиев вполне возможно жив. Он понял, что его
обложили со всех сторон. Надо исчезать. За ним охотились, его очень много людей
хотело убить. В отношении него серьезные дела возбуждались. Помимо этого, от
него еще требовали огромное количество денег – десятки миллионов долларов. Естественно,
оптимальный вариант исчезнуть. Был Софиев – нет Софиева. Вот кучка костей,
распухшее от воды. Грамотно сымитировали даже денежки перевели на сингапурскую
оффшорную компанию. 900 тысяч был транш, потом еще один", – рассудил журналист.
По словам Лурье, после того как тело Георгия Софиева было
найдено в озере недалеко от Голливуда, власти требовали проведения ДНК-экспертизы,
так как опознать разложившиеся останки визуально было, мягко говоря, проблематично. Меж тем, Светлана отказалась от генетической экспертизы.
Каким-то образом она определила, что разбухшее от воды месиво – это ее погибший
супруг.
"Все подтверждение лежит на показаниях его вдовы. Он столько
в воде пробыл, там даже отпечатки толком не снять, а она сказала, что это ее муж",
– отметил журналист.
Отметим, что родственники Светланы версию журналиста
опровергают. Ее племянница Олеся уверяет, что Софиева и ее муж мертвы.