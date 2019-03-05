Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал председатель правления компании Новатэк Леонид Михельсон. В общем рейтинге богатейших людей планеты он занял 32-е место с состоянием в 24 миллиарда долларов.

Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. В общем рейтинге богатейших людей планеты он занял 32-е место с состоянием в 24 миллиарда долларов.На втором месте среди богатейших россиян оказался основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — его состояние составители рейтинга оценили в 21,3 миллиарда долларов. В общем списке он в этот раз занял 45-е место.Замыкает тройку лидеров среди российских участников глава "Лукойла" Вагит Алекперов — размер его состояния 20,7 миллиарда долларов. Всего же в рейтинге оказались 98 россиян.Самым богатым человеком мира второй год подряд стал глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 131 миллиард долларов.