Бурея по-прежнему представляет опасность для окружающих населенных пунктов. Об этом сообщили ученые, работавшие на месте схода оползня в Верхнебуреинском районе. Повторная экспедиция показала, что вода в районе обвала упала примерно на три метра, но угроза наводнений остается.

Бурея по-прежнему представляет опасность для окружающих населенных пунктов. Об этом сообщили ученые, работавшие на месте схода оползня в Верхнебуреинском районе. Повторная экспедиция показала, что вода в районе обвала упала примерно на три метра. Для потребностей Бурейской ГЭС канала, который был проделан взрывами, достаточно, но угроза наводнений остается, передает ГТРК "Дальневосточная".Из-за повышения температуры воздуха грунт продолжает таять, и воды становится все больше. Происходит постепенный размыв берегов, рассказал Алексей Махинов, врио замдиректора ФГБУ "Институт водных и экологических проблем ДВО РАН". Процесс очень медленный, но ученые не знают, как быстро породы будут разрушаться. Поэтому остается только вести постоянное наблюдение за процессом.В ближайшее время на место оползня, а также в поселок Чекунда отправят две очередные группы спасателей. Они продолжат сбор данных, которые помогут сделать прогноз паводка на Бурее.