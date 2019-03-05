Поющая
ведущая резко высказалась об отцах, которые после развода перестают заботиться
о своих детях. Ольга Бузова заявила, что никогда не сможет понять таких родителей.
Поющая
ведущая резко высказалась об отцах, которые после развода перестают заботиться
о своих детях. Ольга Бузова заявила, что никогда не сможет понять таких родителей.
Гневной отповедью звезда
разразилась на своей странице в Instagram. Причиной стала одна из тем,
поднятых в эфире нового выпуска программы "Бородина
против Бузовой".
В ток-шоу пришла экс-супруга
участника "Дома-2" Алексея Безуса. Елена Дегтярева заявила, что бывший муж не помогает ей
воспитывать их общую дочь Мию. "Последние полтора месяца Леша безразлично относится к ребенку.
Один раз за это все время позвонил. И финансово не помогает", – призналась
девушка.
Кроме того, Дегтярева заявила,
что у нее почти нет денег, потому что она не может найти работу. Ольга Бузова жестко
отреагировала на слова Елены. "Если мужчина делает детей, то он должен
помогать", – вынесла вердикт телеведущая.
В описании к посту Ольга Бузова
продолжила эту тему. "Я никогда не смогу понять и принять тот факт, что
родитель может перестать помогать и заботиться о своем ребенке, даже если
отношения закончились", – заявила певица. При этом она отметила, что понимае,
что пара может расстаться, но не возьмет в толк – почему при этом страдают дети.
"Почему мужчина, когда уходит
из семьи, забывает о своих обязанностях и перестает нести ответственность за
жизнь своего ребенка???"– отметила ведущая. Многие поклонники решили, что резкое
заявление звезды было адресовано не только участнику реалити-шоу, но и в адрес
ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
"Вы про это Тарасову
говорили? Вот скажите честно??? Почему умные речи мы толкаем только со стороны?
Когда вы с ним жили, вас волновало, что живете с человеком, который положил на
свою дочь???" – высказался один из фолловеров . Дело в том, что в
последние полгода имя спортсмена часто появляется в СМИ в связи с его
конфликтом с первой женой Оксаной Пономаренко, воспитывающей старшую дочь спортсмена Ангелину-Анну. Осенью прошлого
года она заявила, что Тарасов уже более шести лет не платит алименты.