Поющая ведущая резко высказалась об отцах, которые после развода перестают заботиться о своих детях. Ольга Бузова заявила, что никогда не сможет понять таких родителей.

Поющаяведущая резко высказалась об отцах, которые после развода перестают заботитьсяо своих детях. Ольга Бузова заявила, что никогда не сможет понять таких родителей.Гневной отповедью звездаразразилась на своей странице в Instagram. Причиной стала одна из тем,поднятых в эфире нового выпуска программы "Бородинапротив Бузовой".В ток-шоу пришла экс-супругаучастника "Дома-2" Алексея Безуса. Елена Дегтярева заявила, что бывший муж не помогает ейвоспитывать их общую дочь Мию. "Последние полтора месяца Леша безразлично относится к ребенку.Один раз за это все время позвонил. И финансово не помогает", – призналасьдевушка.Кроме того, Дегтярева заявила,что у нее почти нет денег, потому что она не может найти работу. Ольга Бузова жесткоотреагировала на слова Елены. "Если мужчина делает детей, то он долженпомогать", – вынесла вердикт телеведущая.В описании к посту Ольга Бузовапродолжила эту тему. "Я никогда не смогу понять и принять тот факт, чтородитель может перестать помогать и заботиться о своем ребенке, даже еслиотношения закончились", – заявила певица. При этом она отметила, что понимае,что пара может расстаться, но не возьмет в толк – почему при этом страдают дети."Почему мужчина, когда уходитиз семьи, забывает о своих обязанностях и перестает нести ответственность зажизнь своего ребенка???"– отметила ведущая. Многие поклонники решили, что резкоезаявление звезды было адресовано не только участнику реалити-шоу, но и в адресее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова."Вы про это Тарасовуговорили? Вот скажите честно??? Почему умные речи мы толкаем только со стороны?Когда вы с ним жили, вас волновало, что живете с человеком, который положил насвою дочь???" – высказался один из фолловеров . Дело в том, что впоследние полгода имя спортсмена часто появляется в СМИ в связи с егоконфликтом с первой женой Оксаной Пономаренко, воспитывающей старшую дочь спортсмена Ангелину-Анну. Осенью прошлогогода она заявила, что Тарасов уже более шести лет не платит алименты.